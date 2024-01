Torna Ciao Darwin 9 | le categorie in gara domani | venerdì 26 gennaio 2024

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 25 gennaio 2024)26, Canale 5 ospiterà un nuovo episodio di ‘9‘, show televisivo che si propone come un esilarante varietà antropologico, condotto da Paolo Bonolis insieme a Luca Laurenti. Con autoconsapevolezza ed ironia, il programma espone e critica la parte più grottesca dell’umanità, attraverso una serie di sfide semiserie tra diverse, affidate alla guida di celebri personaggi del mondo dello spettacolo. Chi sarà il vincitore della sfida tra ‘Trattorie‘ e ‘Stellati‘ assegnata rispettivamente a Claudio Amendola e Andy Luotto dalla casa? Solo la severa valutazione del pubblico in studio potrà svelarlo.9: Trattorie vs Stellati La nona edizione porta il sottotitolo “Giovanni 8.7“, richiamando una celebre frase del Vangelo: «Chi di ...