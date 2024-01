Torino | Djidji può partire a zero | arriva un'offerta

Da alcune settimane il Torino ha di nuovo potuto contare su Koffi Djidji ma il difensore francese non è ancora nella sua forma migliore.... (calciomercato)

Djidji è finito nel mirino di un club degli Emirati Arabi e potrebbe lasciare il Torino a parametro zero Il pericolo del Torino è quello di perdere ... (calcionews24)

Il Torino, come ha riferito lo stesso Juric in conferenza stampa stamattina, andrà a Cagliari senza sei giocatori. Oltre al lungodegente Schuurs, mancheranno Djidji, problemi muscolari e ...Inter con il dubbio Bastoni, l'Atalanta perde Koopmeiners, l'Udinese Pereyra. Due big match domenicali, Cagliari-Torino che apre, Salernitana-Roma che chiude. La 22a giornata di Serie A regala ...'Da parte nostra dovremo rispondere come abbiamo fatto nell'ultima partita contro il Genoa'.TORINO (ITALPRESS) - Sarà il Torino di Ivan Juric ...