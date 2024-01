Torino | Djidji ai saluti? Sirene arabe sul centrale

(Di giovedì 25 gennaio 2024)è finito nel mirino di un club degli Emirati Arabi e potrebbe lasciare ila parametro zero Il pericolo delè quello di perdere Koffia parametro zero. Il difensore è in scadenza di contratto (avendo prolungato a giugno solamente per un’altra stagione) e sulle sue tracce si è messo ora l’Al-Wasl, una delle più importanti squadre degli Emirati Arabi Uniti. Certo non una società dal nome altisonante ma che potrebbe permettere al calciatore francese di andare a guadagnare cifre maggiori rispetto a quelle attuali. Ilnon vorrebbe perderlo ed è al lavoro per rinnovargli il contratto: toccherà adecidere. Lo scrive Tuttosport.

“Tutte le partite sono difficili, in più Cagliari sarà un ambiente per la scomparsa di Gigi Riva: dovremo essere al massimo per fare risultato. Non ci saranno Djidji e Ilic, anche Soppy, Karamoh e Rad ...Sono ore calde per il mercato in entrata in casa Torino, con i granata che potrebbero piazzare 2 acquisti. Come riporta La Stampa il club di via Arcivescovado avrebbe trovato l'accordo con ...Il fatto che il tecnico fosse sugli spalti per Torino-Napoli ha fatto aumentare il sospetto che il caso non sia ancora chiuso, nonostante la recente suggestione Mourinho".