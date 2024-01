Tom Hollander scambiato per Tom Holland | ha ricevuto il suo bonus per Avengers | una cifra folle

(Di giovedì 25 gennaio 2024) La star di White Lotus Tomha dichiarato di averper errore ildestinato a Tomper: un assegno da capogiro, di ben 7 cifre. In realtà, sebbene il nome dei due attori sia praticamente identico ed entrambi vengano dalla Gran Bretagna, non potrebbero essere più diversi.ha comunque confessato che spesso le persone li confondono, o si aspettano di incontrare Spider-Man quando sentono il suo nome e, addirittura, la sua stessa talent agency è arrivata a confonderli. “Le persone dell’ufficio commerciale della mia agenzia si sono confuse. Per un breve periodo siamo stati con la stessa agenzia“, ha detto l’attore ospite di Seth Meyers.ha raccontato che l’incidente è ...

