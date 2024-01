Tiago Djaló si presenta così | “Inter? Ho fatto bene a firmare con la Juve”

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Nuovo arrivo in casantus: si tratta di, calciatore portoghese classe 2000. L’ex Lilla si candida ad un ruolo da grande protagonista con la maglia bianconera. “L’esse dell’? Ho sentito che lantus era la squadra che voleva darmi questa grande opportunità, io sono felice di essere qui in un grande club e con grande storia. Penso di avercon lantus”, sono le parole del difensore in conferenza stampa. La conferenza stampa di“Allaci sono e ci sono stati molti difensori di qualità e io mi ispiro a Lilian Thuram. Non ho parlato con Ronaldo, ma quando ho sentito che lami voleva ...