Thiago Motta | non solo Inter e Juventus | «Milan candidata Scudetto»

(Di giovedì 25 gennaio 2024)aggiunge pure ilnella corsainsieme a. I rossoneri, attualmente, distano sette punti dai bianconeri e sei dai nerazzurri (con l’asterisco).? Il pensiero diin conferenza stampa sul Diavolo. Secondo il tecnico del Bologna, i rossoneri sarebbero in corsa insieme a: «Tra tutte quelle giocate la prima partita colè una delle poche in cui non ho avuto la sensazione di poter vincere. È una delle candidate allo, parte sempre forte. Noi sabato dovremo provare a imporre il nostro gioco, cercando di essere determinati».-News - Ultime notizie e ...

Thiago Motta, allenatore del Bologna, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di Serie A contro il Milan Thiago Motta, allenatore del Bologna, ha parlato in conferenza stampa in vista del ...Importanti notizie in arrivo per il futuro rossonero, la decisione sull'allenatore che prenderà il posto di Stefano Pioli.Santiago Castro è un nuovo calciatore del Bologna: dopo le visite di rito tornerà nel ritiro dell'Argentina Under 23 ...