Then Now Forever

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Quando il passato incontra il futuro passando per il presente, è un po’ questo ciò che viene da pensare nel momento in cui ti ritrovi davanti agli occhi il secondo atto tra Josh Alexander e Will Ospreay; in particolare se hai avuto il privilegio di gustarti a più non posso gli epici scontri tra AJ Styles e Kurt Angle nella prima TNA, quella di oltre un decennio fa in cui il motto non era più “The New Face of Professional Wrestling”, bensì “Cross The Line”.Quella linea fu varcata, salvo poi fare passi indietro e quindi ritrovarsi in una trincea senza alcuna via d’uscita.La nuova TNA sceglie ora di tornare a far rumore, di ostentare ancora una volta un sorpasso che sa di speciale, di qualità, di vero e puro wrestling, proprio come fu il main event di iMPACT del 4 gennaio 2010 o quello di Genesis pochi giorni più tardi o tutti gli altri one on one visti ...