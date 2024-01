The Smile | com' è il nuovo album Wall of Eyes

nuovo album in uscita a gennaio per la band composta da Thom Yorke, Jonny Greenwood e da Tom Skinner. Il videoclip è diretto da Paul Thomas Anderson . ... (movieplayer)

Il numero 10 rossonero, attraverso il suo profilo Instagram, ha annunciato la possibilità di comprare il suo libro, che si intitola 'Smile'. Il libro è disponibile in pre-order ora, in tutte le ...Libro Leao Smile, il portoghese annuncia: «Vorrei raccontarvi qualcosa di me». Questo il VIDEO pubblicato su Instagram Attraverso il proprio profilo Instagram ha annunciato la possibilità di comprare ...Continua il rapporto speciale del musicista inglese, frontman dei Radiohead e della band The Smile: dopo il sodalizio con Luca Guadagnino per la colonna sonora del suo film “Suspiria”, adesso l'artist ...