Terzo mandato per i sindaci | via libera | ecco i comuni coinvolti Si vota di sabato e domenica

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Firenze, 25 gennaio 2024 – Sono 166 itoscani che potranno ricandidarsi alle elezioni amministrative fissate l'8 e 9 giugno prossimi (quando si voterà anche per le europee), su un totale di 184che andranno al voto. E' questo l'effetto della nuova norma introdotta oggi dal Consiglio dei ministri, che dà la possibilità di candidarsi alneidai 5mila ai 15mila abitanti; mentre neifino a 5mila ci si potrà ricandidare senza limiti di sorta. Senza la novità iricandidabili sarebbero stati 117. In Toscana le elezioni amministrative si terranno in trecapoluogo (Firenze, Livorno e Prato), in 34 oltre i 15mila abitanti (con il doppio turno) e in 150 sotto il 15mila abitanti. I 34 sopra i 15mila ...