Terremoto Uefa | Boban annuncia dimissioni

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 25 gennaio 2024) La decisione "a malincuore per nuova candidatura di Ceferin" Zvonimirlascia l'. Lo scrive la stessa organizzazione con una nota ufficiale, comunicando ledel capo dell'Area professionale dell'organismo. "Ladesiderare la partenza di Zvonimirdall'organizzazione di comune accordo", si legge. "è entrato nell'organizzazione nel 2021 come Chief of Football