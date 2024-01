Terremoto | scossa fortissima Sentita ovunque

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Una fortediha colpito la Turchia centro orientale oggi alle 14.04 (ora italiana, le 16.04 ora locale). La magnitudo è calcolata in 5.2 delle scala Richter dal Centro Sismologico Euro Mediterraneo (EMSC), l’epicentro in Anatolia orientale, 27 km a sud est da Malatya. Sempre secondo l’EMSC, laè stata avvertita in tutta la Turchia centro orientale, nel Nord della Siria, fino ad Aleppo, in Libano, fino a Beirut. L'articolo proviene da The Social Post.