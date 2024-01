Terremoto | scossa e tanta paura

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Unadi, di magnitudo 2.4, è stata registrata dall’Ingv stamattina alle 6.22 al largo della costa di Sciacca. Il movimento tellurico è stato percepito dalle popolazioni di Sciacca, Caltabellotta, Ribera e in qualche area del Belice. Non si registrano danni a persone o cose. L’ipocentro è stato localizzato a soli 5 km di profondità. L'articolo proviene da The Social Post.

Il movimento tellurico è stato percepito dalle popolazioni di Sciacca, Caltabellotta, Ribera e in qualche area del Belice. Non si registrano danni a persone o cose.