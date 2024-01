Terra Amara torna in onda stasera con una nuova puntata | anticipazioni giovedì 25 gennaio

(Di giovedì 25 gennaio 2024)indi, 25, c’è una. Continuano gli intrighi nella serie turca, giunta alla sua quarta stagione, e diventata un fenomeno in Italia. Una notizia che riguarda Demir sconvolgerà Zuleyha, mentre Fikret nutre ancora dei sospetti su Mehmet/Hakan. Andiamo alleper scoprire cosa accadrà nelladidi. Betul si infuria con Abdulkadir perché Zuleyha è stata scagionata, ma questi la minaccia e le impone di proseguire i piani per distruggere la famiglia Yaman che il suo socio Hakan-Mehemet sembra aver sospeso. Il Procuratore chiede scusa a Zuleyha e annuncia ...

Questa sera, giovedì 25 gennaio 2024, alle 21:20 in prima serata su Canale5 , va in onda in prima tv una nuova puntata della soap opera turca Terra ... (ascoltitv)

Cosa trasmetterà MEDIASET per i pochi telespettatori che non resisteranno alle sirene del Festival di SANREMO ? Ecco la guida tv della SETTIMANA dal ... (bubinoblog)

Terra Amara (US Mediaset ) “Sicuramente non ci fermeremo, Italia 1 e Rete 4 continueranno la loro programmazione, il Grande Fratello sarà presente ... (davidemaggio)

Nella puntata precedente di Terra amara in onda giovedì 25 gennaio, Betul, infuriata per il fatto che Zuleyha è stata scagionata, è minacciata da Abdulkadir, che la obbliga a continuare i piani per ...I fratelli Keskin manipolano un video in cui Fikret libera i camion Yaman dai pacchi di droga, facendolo così sembrare un trafficante ...Giornata super per i fan di Terra Amara. La soap turca infatti oggi, giovedì 25 gennaio 2024, andrà in onda con un doppio appuntamento. Si parte con il consueto appuntamento alle 14.10 ma poi si bissa ...