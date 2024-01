Terra Amara anticipazioni oggi 25 01 | la morte di Demir scuote Cukurova!

(Di giovedì 25 gennaio 2024) La puntata di25 gennaio 2024 dipromette colpi di scena sconvolgenti e momenti intensi chenno incollati gli spettatori alle loro sedie. Nelle due parti della soap opera in onda su Canale 5 alle 14:10 e alle 21:20, il destino dei personaggi si intreccia in una trama avvincente. Vediamo insieme cosa ci riserva questa giornata nella vita tormentata degli Yaman e dei Gumusoglu.al 4 febbraio: il cuore di Fikret batte per Zuleyha. Matrimonio annullato?puntata di: la decisione impossibile di Fikret Leci svelano che Fikret è sul punto di prendere una decisione che potrebbe cambiarà ...

Questa sera, giovedì 25 gennaio 2024, alle 21:20 in prima serata su Canale5 , va in onda in prima tv una nuova puntata della soap opera turca Terra ... (ascoltitv)

Cosa trasmetterà MEDIASET per i pochi telespettatori che non resisteranno alle sirene del Festival di SANREMO ? Ecco la guida tv della SETTIMANA dal ... (bubinoblog)

Terra Amara (US Mediaset ) “Sicuramente non ci fermeremo, Italia 1 e Rete 4 continueranno la loro programmazione, il Grande Fratello sarà presente ... (davidemaggio)

Durante l'episodio di venerdì pomeriggio la signora Altun sarà chiamata a seppellire per sempre suo marito Demir Yaman. La donna, furiosa per le scoperte che ha fatto sul passato del padre di suo ...Torna l'appuntamento con Terra Amara anche stasera, giovedì 25 gennaio, con la scoperta del corpo di Demir senza vita.Nella puntata precedente di Terra amara in onda giovedì 25 gennaio, Betul, infuriata per il fatto che Zuleyha è stata scagionata, è minacciata da Abdulkadir, che la obbliga a continuare i piani per ...