Tentano di entrare in un’abitazione | ma il colpo fallisce

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoTentativo di furto in abitazione a Calvi ieri sera. Ignoti, approfittando dell’assenza dei proprietari, si sono introdotti inin via Appia Antica del paese del Medio Calore. Probabilmente disturbati hanno però desistito dall’effettuare il furto dei beni presenti nella casa e quindi si sono dileguati. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di San Giorgio, di Buonalbergo e Pietrelcina per avviare le indagini. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

