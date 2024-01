Tennis | Sinner-Djokovic | serbo doppia il rivale nelle quote | ma 3 italiani su 4 scelgono Jannik

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Roma, 25 gen. – (Adnkronos) – Glinon si fidano dei bookmaker e puntano su. Tre su quattro credono nel momento d?oro dell?altoatesino e nel suo trionfo agli Australian Open, mentre solo l’11%, secondo le stime di Better e Goldbet, ha scommesso sull?undicesimo titolo di. La passione deglisi scontra con ledi Newgioco e Planetwin365, che vedono ilre l?azzurro sia per la vittoria del trofeo, 1,75 contro 3,75, sia per il testa a testa della semifinale, 1,45 contro il 2,70. Un apparente squilibrio cheproverà a ribaltare, forte di un percorso praticamente impeccabile, senza alcun set perso, e delle due vittorie ottenute sula fine 2023. L'articolo CalcioWeb.

E’ l’unico Tennis ta tra quelli ancora in gara a non aver perso nemmeno un set. Jannik Sinner sta vivendo uno stato di forma incredibile e lo ha ... (metropolitanmagazine)

AGI - Grande attesa a Melbourne per il quarto di finale degli Australian Open tra Jannik Sinner , che non ha ancora perso un set, e Andrey Rublev, ... (agi)

Il coach marchigiano prima della sfida tanto attesa contro il numero 1 del mondo: "Da Pechino in poi tante vittorie che danno autostima" ...Stiamo parlando di Simone Bolelli, classe 1985 di Bologna e Andrea Vavassori, classe 1995 nativo di Torino. Il duo italiano ha battuto i tedeschi Hanfmann e Koepfer con il punteggio di 6-3 3-6 7-6. Ed ...È ormai iniziato il conto alla rovescia per la prima semifinale all’Australian Open di un tennista italiano, nella quale Jannik Sinner affronterà per la quarta volta in poco più di due mesi il n. 1 de ...