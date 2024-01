Tennis | Bolelli e Vavassori in finale nel doppio maschile agli Australian Open

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Simonee Andreaarrivano inneldi Melbourne. I due azzurri hanno vinto contro i tedeschi Yannick Hanfmann e Dominick Koepfer con il punteggio di 6-3, 3-6, 7-6 in 2 ore e 11 minuti. Ingiocheranno contro l’indiano Rohan Bopanna e l’o Matthew Ebden. La coppia azzurra, fa sapere l’AdnKronos, è così la terza formazione italiana della storia a giocare unaSlam. Prima ce l’avevano fatta Nicola Pietrangeli e Orlando Sirola e Simonecon Fabio Fognini. Leggi anche:, Sinner vola in semi: torna la sfida con ...

Melbourne, 24 gen. -(Adnkronos) - Simone Bolelli e Andrea Vavassori volano in semifinale nel tabellone del doppio all' Australian Open . Al terzo Slam ... (liberoquotidiano)

Ora per Bolelli e Vavassori si apre l’atto finale ... A prescindere dal risultato di sabato, Rohan Bopanna scriverà la storia del tennis diventando a 43 anni il n. 1 al mondo in doppio. Intanto c’è ...The Post Australian Open - Bolelli-Vavassori conquistano la finale del doppio maschile appeared first on Tennis World Italia ...2 del seeding: “sono fortissimi, l’anno scorso erano a Torino, Bopanna ha enorme esperienza. Cercheremo di giocare il nostro tennis e di godercela“, ha concluso Bolelli.