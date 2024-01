Telefonata trappola Raggirata una 85enne

Leggi su ilgiorno

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Un’altra vittima di truffa, con la tecnica delladel finto nipote. La donna,residente a Pavia, è andata dai carabinieri per denunciare quello che le era successo lunedì, ma rendendosi conto solo tardivamente di aver subìto un reato. Era circa mezzogiorno quando le è squillato il telefono di casa e il truffatore si è spacciato per suo nipote. Purtroppo la pensionata è stata tratta in inganno dall’impostore, che l’ha fatta preoccupare incalzandola con un’urgente necessità di soldi in contanti oppure gioielli d’oro, che avrebbe provveduto a cambiare in denaro, per far fronte a non meglio precisate spese da saldare con urgenza. L’, convinta dal finto nipote al telefono ha messo in un sacchetto circa 100 euro in contanti e i pochi gioielli e ha seguito le istruzioni, consegnando tutto a un ‘amico’ che si è ...