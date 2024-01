Tecnologie quantistiche | il futuro in Italia

Leggi su wired

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Al primo evento nazionale dedicato alle aziende organizzato da Nqsti (l'Istituto nazionale per le scienze e) si è fatto il punto sulle prospettive di applicazione, sullo stato dell'arte della ricerca e sui finanziamenti per centri di ricerca e imprese, che superano i 100 milioni di euro. Grande interesse per la cybersicurezza, i sensori, l'imaging e il biomedicale