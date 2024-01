Teatro Eidos in scena per commemorare la giornata della memoria con un doppio appuntamento

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoper il, in questo fine settimana. In concomitanza con la, si apre, infatti, la seconda partestagione teatrale presso lo Spazioin Via dei Sanniti a San Giorgio del Sannio con il primoche si terrà sabato 27 gennaio alle ore 20,30 con lo spettacolo “La Trasferta”,stessa Compagnia, scritto e diretto da Virginio De Matteo. Dalle note di regia: “Non è, questo ispirato a Peter Weiss e a Primo Levi, un testo teatrale vero e proprio, ma la testimonianza di una delle più immani tragedie dell’umanità. Perciò è un testo così simile, per molti ...