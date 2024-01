“Teatro di Roma? Garrone non si faccia usare” Parla Luca Barbareschi

(Di giovedì 25 gennaio 2024) “Mi stupisce che Matteo, il più grande registra italiano, si sia fatto infinocchiare da questi manifestanti ideologizzati”.– attore, regista e proprietari... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Per leggere la versione senza paywall, iscriviti alla newsletter "Di cosa parlare stasera a cena" a questo link: è gratis! Si va già verso ... (ilfoglio)

Non scopre le carte, la premier Giorgia Meloni intervistata da Nicola Porro su Quarta repubblica (in onda questa sera, 22 gennaio a partire dalle ... (open.online)

Il nuovo direttore scrive per Huffpost e racconta come è andata la sua nomina, le contrapposizioni senza senso, l’eterno famelico ruolo della ... (huffingtonpost)

domani , giovedì 25 gennaio alle ore 17,30 presso il Teatro Palladium (nella foto: in Piazza Bartolomeo Roma no 8, a Roma ) si terrà l’iniziativa ... ()

In questa originale versione, prodotta da Fabrizio di Fiore e mirabilmente realizzata ed interpretata dalla Roma Ballet City Company insieme con le due stelle internazionali Iana Salenko e Dinu ...In questa originale versione, prodotta da Fabrizio di Fiore e mirabilmente realizzata ed interpretata dalla Roma Ballet City Company insieme con le due stelle internazionali Iana Salenko e Dinu ...“Smarrimento”, il monologo scritto e diretto da Lucia Calamaro interpretato da Lucia Mascino, torna in scena a Roma dal 25 gennaio al 4 febbraio al TeatroBasilica.