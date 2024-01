“Te l’avevo detto” | Golino | la mia ex pornostar personaggio liberatorio

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Con una narrazione originale, buffa e drammatica allo stesso tempo, Ginevra Elkann in "Te l'avevo" porta sullo schermo personaggi sull'orlo di un precipizio collettivo ma totalmente assorbiti dalle loro patologie, nevrosi, fragilità, paure.Nel film, nei cinema dall'1 febbraio, Valeriaè una ex, Valeria Bruni Tedeschi una donna instabile ossessionata da lei, Alba Rohrwacher una donna fragile che prova a suo modo ad essere madre: "E' un film che parla molto di ansia e questo stato di ansia ti fa stare molto dentro te stesso, non riesci a vedere né l'altro tanto, né il mondo che ti circonda". In una Roma caldissima e afosa queste protagoniste e tutti gli altri personaggi del film si ritrovano, all'improvviso, di fronte ad una resa dei conti. Con esiti imprevedibili. "Sono arrivati a un punto, grazie anche a questa ...