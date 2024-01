Tavares | l' archittetto di Stellantis che sfida la Meloni Da Renault a Psa | chi è il manager da 64mila€ al giorno

Leggi su affaritaliani

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Un tempo era "l'uomo dei cinesi", oggi è "il nemico dei governi", manon si smuove,ndo senza esitazione gli interessi internazionali per i propri tornaconti aziendali. Classe 58', il portoghese ha sempre avuto le idee chiare e una capacità innata di trasformarle in realtà. Torniamo indietro al 2013, nei corridoi di, dove tentava audacemente di strappare le redini a Carlos Ghosn, all'epoca impegnato a destreggiarsi tra le proprie questioni giudiziarie in Giappone. Segui su affaritaliani.it