Taglio tassi Bce rimandato ai prossimi mesi | per ora restano al 4 | 5%

Attesa per le parole della presidente Lagarde sui tempi dell’allentamento monetario. Ma la crisi sul Mar Rosso aumenta l’incertezza sull’inflazione ...La Bce conferma i tassi al 4,5% ed esclude nuovi rialzi. Ecco cosa cambia per la rata e quale scegliere secondo gli esperti tra mutuo fisso, variabile e surroga.Sahm rule contro Taylor rule. Sahm Rule: indicatore preciso sulla recessione USA. Taylor Rule: i tassi devono essere già tagliati. Chi avrà la meglio Piccolo riassunto per chi magari non è così “sul ...