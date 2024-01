Svaligiava case a volto scoperto | arrestato grazie alle foto sui gruppi di quartiere

Il quarantenne entrava nei giardini e svaligiava gli stendini: nella sua casa trovati oltre 70 capi di biancheria intima ...Sono ricercati anche per sequestro di persona i quattro uomini che martedì sera hanno rapinato marito e moglie nella loro villa di via Castello, a Coldirodi. Il commando ha tenuto in ostaggio l’uomo, ...Giovanni ha fatto parte di una banda specializzata in furti in casa: a riportare la notizia è La7. Ecco le modalità in cui agiva la banda di cui Giovanni Cassano era il vertice: i malviventi ...