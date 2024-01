Supplenze | mancano docenti | elenco interpelli

Il nuovo CCNL 2019/2021, in relazione alla questione riguardante i contratti di supplenza stipulati ‘fino ad avente diritto‘, conferma quanto indicato nel precedente contratto. Lo si evince dal comma ...Indennità di vacanza contrattuale, Anief: 'non basta perché è già esaurita per i lavoratori di ruolo e ridotta per i precari'.Sit in Santa Trinita: “Pagamenti sempre in ritardo, però le rate del mutuo e le bollette arrivano puntuali. Ma è soprattutto una questione di dignità” ...