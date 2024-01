Superlega | l’europarlamentare tedesco Manders contro la Figc | «Comportamento illegale»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Lasi è schieratala. Un europarlamentare, Toine, ha presentato un’interrogazione al Parlamento europeola norma che obbliga club italiani a non partecipare a competizioni di questo tipo. “Questi criteri sono contrari alla sentenza. La Commissione concorda sul fatto che i criteri dellasono contrari al diritto della Ue? Intende prendere le misure necessarie per avvisare ladi questo? Quali azioni intende intraprendere se la, anche dopo essere stata allertata, non rispetta il diritto dell’Ue?” scrive. Nel 2021 fu approvata in Italia la modifica dell’articolo 16 delle Noif (norme organizzative interne) che recita: “Ai fini ...