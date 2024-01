Sulle tracce di Fleximan | al vaglio migliaia di targhe La task force per catturarlo

L’esito del test dello Stub sul deputato sospeso di Fratelli d’Italia, Emanuele Pozzolo , ha dato esito positivo. Questo risultato mette in ... (donnapop)

In macchina lungo le strade della regione storica della Bessarabia, al confine tra Romania, Ucraina e Moldova, dove duemila anni fa fu esiliato il ... (internazionale)

Vandali colpiscono i treni - la Polfer di Pescara sulle tracce dei responsabili

Pescara - La Polfer di Pescara è al lavoro per individuare i responsabili dell'atto Vandalico che ha colpito i treni in sosta nella stazione. ... (abruzzo24ore.tv)