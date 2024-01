Sudtirol Vs Cosenza | probabili formazioni e dove vederla

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Gara valida per la ventiduesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. Le due squadre appaiate in classifica a pari punti puntano a mettersi al più presto al riparo da brutte sorprese.vssi giocherà sabato 27 gennaio 2024 alle ore 14 presso lo stadio DrusoVS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli altoatesini sono tredicesimi in classifica con 24 punti, a più quattro sulla zona playout. La squadra di Valente sta viaggiando ad intrmittenza con due vittorie, due sconfitte e un pareggio nelle ultime cinque uscite. Stesso discorso per i calabresi, appaiati in classifica ai prossimi avversari. La roboante vittoria ottenuta nell’ultimo turno contro il Venezia fa aumentare le chance di salvezza per la squadra di Caserta, che dovrà cercare di uscire indenne dalla ...

In vista della sfida contro il Cosenza il Sudtirol cerca un rinforzo per la difesa. Gli altoatesini hanno bussato alle porte del Benevento per El Kaouakibi. Secondo quanto riportato da Il Mattino, si ...Ex Perugia, con Caserta a Cosenza il difensore varesino non ha trovato molto spazio. A Terni ritrova due ex compagni di squadra ...Secondo gianlucadimarzio.com per la difesa della Ternana è in arrivo il centrale classe '97 Filippo Sgarbi, 191 centimetri di altezza, proveniente dal Cosenza. 8 presenze per lui in questo campionato, ...