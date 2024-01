Successi e sfide per Viareggio nel campionato italiano di handball | prossima tappa a Ravenna

Leggi su sport.quotidiano

(Di giovedì 25 gennaio 2024) E’ stata ospitata al Palasport diunadeldiche si divide in due gironi Est e Ovest.ha partecipato con due squadre: Hydra dodgeball fire e Ice. La prima squadra è capitanata da Daniele Pisani, la seconda con tutti rookie capitanata da Alessandro Maffei. La prima squadra ha vinto 3 partite su 4: 9-0 contro la seconda di, 8-0 contro i purple globefish, 8-0 contro i Dark Globefish. E perso in una partita tesissima contro i Navy Globefish 4-3. La seconda squadra diha vinto 2 partite e altrettante ne ha perse. La secondasarà aa metà febbraio. Gare in diretta su twich e in differita su YouTube.