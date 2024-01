Stupra la ex | 27enne condannato a 8 anni Era in casa con la scusa di parlare

Leggi su lanazione

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Firenze, 25 gennaio 2024 – L’ha stretta al collo, schiaffeggiandola e colpendola su viso e corpo. Poi l’ha violentata, nonostante le urla e le continue richieste di aiuto della ragazza, e si è fermato solo dopo l’irruzione nella stanza della coinquilina della vittima. Atti violenti e feroci per cui undi Firenze, M. D., è statoieri in primo grado a ottodi reclusione dal tribunale di Firenze. La pm Ornella Galeotti ne aveva chiesti nove, ma i giudici Serafina Cannatà, Filippo Aragona ed Elisabetta Pagliai, in composizione collegiale, hanno escluso l’uso di armi per minacciare la ragazza – assistita dagli avvocati Carlotta Cerquetti e Isabella Bevacqua – e poi compiere l’abuso sessuale, e assolto il giovane per la violazione di domicilio (lo stupro è avvenuto in camera da letto, dove sarebbe riuscito a entrare ...