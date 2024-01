Stress alla guida | consigli e trucchi per sconfiggerlo

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Spesso può capitare diarsi durante lae questo può farci perdere il controllo su reazioni ed emozioni, a causa magari del traffico intenso, il maltempo, autovelox e tanti altri fattori: in questatroverai 5per sconfiggere loe viaggiare nel migliore dei modi Le condizioni dispesso variano in base a molti fattori esterni e, diciamocelo, spesso sono gli stessi autisti che ciano durante la, mettendo in pericolo noi e loro stessi. Magari per tanti semafori rossi di fila, una forte tempesta, o magari sei teso perché hai perso la patente e stai girando con un foglio di circolazione (a tal proposito, cliccando qui trovi laper ...