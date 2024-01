Stop al corteo pro Palestina | il sindaco Sala passa la palla | “Lascio la decisione al prefetto”

Si sono sono radunati in piazza Giovanni XXIII a Cagliari , sono circa duecento al momento i manifestanti che stanno partendo per il corteo di ... (247.libero)

E’ in programma per sabato 13 gennaio 2024 a Roma una manifestazione del Movimento studenti Palestinesi in Italia dalle 15 alle 18 in via dei Fori ... (ilcorrieredellacitta)

La Comunità ebraica di Roma ha chiesto lo stop per il corteo pro Palestina del 27 gennaio. La ragione è semplice: la data coincide con il Giorno della Memoria, una ricorrenza per commemorare le ...L'organizzazione palestinese in Italia ha indetto un corteo sabato 27 gennaio alle 15 ... anche le implicazioni in materia di ordine pubblico giustificherebbero lo stop all'ultimo minuto. Ma non solo: ...al quale toccherà il non facile compito di valutare l’eventualità di un annullamento del corteo. Si assiste a una situazione simile a Roma, dove la Comunità ebraica ha chiesto lo stop ...