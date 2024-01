Stellario Dugoni ha un tumore incurabile | «Quando sarà il momento voglio morire senza soffrire»

Leggi su open.online

(Di giovedì 25 gennaio 2024)ha unal cervello: un gliobastoma al quarto grado per il quale non c’è cura. Di mestiere fa il magazziniere, vive a Soliera in provincia di Modena, ha 49 anni, moglie e due figli. Non vuolema vorrebbe avere la possibilità di andarseneil. La sua storia la racconta oggi Caterina Giusberti nell’edizione bolognese di Repubblica: «In realtà io mi batto per questi temi da molto prima di ammalarmi. Dieci anni fa ho raccolto le firme per l’istituzione del registro del testamento biologico nel mio Comune, due anni fa quelle per la proposta di legge dell’associazione Luca Coscioni. Per me è sempre stata una battaglia di civiltà: penso che un Paese civile dovrebbe dare ai suoi ...