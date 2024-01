Stellantis reagisce alla guerra Meloni-Repubblica

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Continua latra la premier Giorgiae i suoi Fratelli d’Italia contro il quotidiano la, controllato da Exor e contro, sempre partecipata da Exor, ovvero la holding della famiglia Agnelli. La premier ieri è tornata a scagliarsi contro chi ha fatto scelte “distanti dall’interesse italiano” e ha definito la fusione Fca-Psa una “celata acquisizione francese”. Il tema dilo solleva Azione. La premier contro: scelte anti-italiane. Il gruppo replica parlando di miliardi investiti nel Paese. Ma non dice quanti ne ha incassati dallo Stato “Nel cda c’è un membro del governo francese, non a caso le scelte industriali tengono più in considerazione le istanze francesi rispetto a quelle italiane”, sottolineaattaccando ...

Tavares reagisce sostenendo di avere chiesto incentivi al governo ... Insomma, servono quattrini da investire e Stellantis li chiede al governo italiano, mentre già ha investito miliardi in Francia ...Popolare di Sondrio guadagna un altro 4%. Giu' Leonardo (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 19 gen - Il nuovo record toccato da Wall Street non ha dato la scossa alle Borse del Vecchio Contin ...Tra i titoli migliori anche Banca Mediolanum (+1,35%) e A2a (+1,05%). Non reagisce Stellantis (-0,85%) alle parole del ceo, Carlos Taveres, secondo cui la società «sta portando avanti i pilastri della ...