Stellantis | Meloni scopre l’acqua calda Dov’era il governo finora?

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Durante illa Panda elettrica è volata in Serbia, la 600 elettrica in Polonia, la Topolino in Marocco e solo la 500 elettrica, per ora, è sopravvissuta a singhiozzo a Torino. Giorgia? Quando la Lear ha chiuso i battenti, mostrando la sofferenza dell’indotto, insieme ai lavoratori e alle lavoratrici l’ho invitata a venire lì, a Grugliasco, a parlare con loro. Nessuna risposta. Sapete perché? Perché mentono sapendo di “mentine”. Graffiano sui social e fanno le fusa alla prima chiamata. Come con le banche. Hanno venduto Air Ita ai tedeschi di Lufthansa, la rete di Tim al fondo americano Kkr. Vedremo come finirà con l’ex Ilva e con il nuovo piano di privatizzazioni. Non ci stupiremmo se Poste Italiane finissero ad Amazon. Eccoli, i patrioti del Dio mercato. Rispondendo al cosiddetto “Premier ...