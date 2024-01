Stazione Termini | aumentano i controlli con l’impiego dell’Esercito

Pubblicato il 20 Gennaio, 2024 “Una donna ha tentato di rapire il mio bambino, strappandomelo via dalle mani”. E’ quanto denunciato da una ... (dayitalianews)

Pubblicato il 24 Gennaio, 2024 (Adnkronos) – E' finita con un uomo ferito a coltellate una lite tra due persone senza fissa dimora in piazza dei ... (dayitalianews)

(Adnkronos) – E' finita con un uomo ferito a coltellate una lite tra due persone senza fissa dimora in piazza dei Cinquecento, alla stazione Termini , ... (periodicodaily)

(Adnkronos) – E’ finita con un uomo ferito a coltellate una lite tra due persone senza fissa dimora in piazza dei Cinquecento, alla stazione ... ()

Investe otto linee ferroviarie, incluse la FL1 a ridosso di Villa Spada e la FL4 che porta ad Albano Laziale, in prossimità del quadrante capitolino di Santa Palomba, l’accordo che il Comune di Roma e ..."Da quando sono parlamentare frequento settimanalmente la stazione di Barletta per prendere il treno che mi porta a Roma. E allora capita che problemi, che pur sai che esistono, si evidenziano sotto g ..."L'entusiasmo e la disponibilità che abbiamo raccoltoci dà la forza per proseguire sulla strada del risanamento e della programmazione della rinascita di Catania". (ANSA) ...