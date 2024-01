Sportitalia | boom di ascolti per la prima fase della Coppa d’Africa in esclusiva

Leggi su sportintv.eu

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Su2023 si ferma e si prepara alla seconda, quella che condurrà alla sfida per il titolo in programma l’11 febbraio alle ore 21. Le 36 partitehanno fatto registrare undisu(visibile in chiaro e gratuitamente sul canale 60 del digitale terrestre), … L'articolo proviene da Sport in TV.