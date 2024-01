Spazio | missione Axiom 3 | premier Meloni si collega dal Colosseo con colonnello Villadei

(Di giovedì 25 gennaio 2024) LaGiorgiasi èta dalcon ildell'Aeronautica Militare, Walter, a bordo della ISS per laSpace 3 (Ax-3). "Sono felicissima di essere a bordo con lei anche se virtualmente, siamoti daluno dei simboli più straordinari della nostra identità e della nostra storia millenaria", ha affermato la presidente del Consiglio.

Il ministro: "Siamo una nazione che deve riscoprire non solo l'orgoglio di quello che siamo stati e di quello che siamo, ma anche la consapevolezza ... (sbircialanotizia)

"Presidente la sento forte e chiaro, sono Walter Villadei pilota della missione Ax-3, è un privilegio darle il benvenuto a bordo della Iss", ha salutato Villadei. "Grazie colonnello sono felicissima ...Il lancio di Lisa è previsto per il 2035 a bordo di un razzo Ariane 6. La missione sarà formata da tre sonde, disposte nello spazio in un triangolo equilatero estremamente preciso che seguirà la Terra ...Roma, 25 gen. (Adnkronos) - “Questa missione consente all’Italia di rafforzare la propria posizione nell’ambito dell’economia spaziale, nell’ambito delle attività in orbita bassa. Permette alla nostra ...