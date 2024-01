Sparo di Capodanno | Emanuele Pozzolo indagato anche per porto abusivo di armi

Svolta sul caso dello sparo a Capodanno che ha visto coinvolto il deputato Emanuele Pozzolo , al momento sospeso da Fratelli d'Italia. Come riferisce ... (iltempo)

Novità nell'inchiesta sullo sparo di Capodanno. Il deputato Emanuele Pozzolo è indagato anche per porto abusivo di armi dalla procura di Biella, che indaga sul ferimento di un uomo durante una festa di Capodanno a Rosazza, nel Biellese. La mini pistola da cui è partito il colpo, di proprietà del deputato già Fdi e poi sospeso dal partito, è un'arma da collezione e dunque il parlamentare è indagato per porto abusivo di armi.