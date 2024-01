Spaccatura nei 5 stelle di Giugliano | Nave | “Punti di vista differenti | non mi risultano possibili espulsioni”

(Di giovedì 25 gennaio 2024). Indel consiglio comunale di domani adove arriverà la delibera di carattere urbanistico, legata poi a una eventuale successiva approvazione dei Pua, piani urbanistici attuativi, emergono frizioni soprattutto in maggioranza. Lapiù evidente è quella nel Movimento 5dove ci sono due gruppi, da un lato D’Agostino, Palma e L'articolo Teleclubitalia.

La trentaduesima puntata del Grande Fratello martedì 23 ha visto come protagonista Marco Maddaloni, ex campione di Judo. L’uomo già nei giorni precedenti aveva parlato di alcuni tratti della sua vita: ...È questo il cuore della crisi sociale, politica in Israele oggi, la spaccatura tra chi è disposto a sacrificarli ... La missione è salvare i civili, prima di uccidere un nemico». Nei corridoi del ...Da questo punto di vista le difficoltà della destra hanno una valenza più strategica di quelle dei suoi avversari, ma è ben difficile che esse possano clamorosamente emergere fino a portare a una ...