Sound of Freedom | l’intervista alla distributrice in Italia del controverso film Usa sul traffico dei minori

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Arriva inOfUsa basato sulla storia vera di Tim Brd, agente dell’Fbi che combatte contro ildi bambini. Uscito nelle sale americane il 4 luglio, il thriller d’azione ha incassato ben 184 milioni di dollari, che diventano 250 in tutto il mondo fino ad oggi. Il titolono è Il Canto della Libertà ed arriverà nei nostri cinema in occasione di un’uscita evento il 19 e 20 febbraio. La pellicola narra la storia di Tim Brd, fondatore di Operation Underground Railroad, un’organizzazione no-profit impegnata a scoprire le reti di sfruttatori e pedofili, che riesce a smantellare la tratta di bambini vittime del turismo sessuale. Dopo aver salvato un ragazzino, l’agente dell’Fbi scopre che la sorellina è ancora ...

Stiamo parlando di Sound of Freedom – Il Canto della Libertà, film diretto da Alejandro Monteverde che vede il ritorno al cinema di Jim Caviezel (La Passione Di Cristo, la serie Person of Interest).ROMA - Negli Usa è stato uno dei casi cinematografici dell'anno appena concluso, e dopo mesi di clamore è pronto a sbarcare tra pochi giorni anche in ...