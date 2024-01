Sorpreso in possesso di un coltello a scatto | denunciato 40enne

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere”: è il reato di cui dovrà rispondere undai Carabinieri. L’uomo, già noto alle Forze dell’Ordine, è stato fermato a Montecalvo Irpino dai Carabinieri della locale Stazione, impegnati in un servizio notturno di controllo del territorio, disposto dal Comando Provinciale di Avellino in linea con le direttive del Prefetto Dr.ssa Paola Spena. L’anomalo atteggiamento manifestato dallo stesso ha indotto i militari dell’Arma ad approfondire le verifiche. All’esito della perquisizione personale e veicolare, i Carabinieri hanno rinvenuto undi cui l’automobilista non è stato in grado di giustificare il porto. Alla luce delle evidenze emerse, ilè stato deferito in stato di libertà alla ...

C’è chi non è in grado di darsi una spiegazione, specialmente alla luce del fatto che fino al mese scorso erano in possesso dei requisiti per beneficiare del Reddito di cittadinanza. Apparentemente ...Dall’inizio dell’anno, non è la prima verbalizzazione eseguita nei confronti di ragazzi (spesso di età compresa tra i 18 e i 25 anni) trovati in possesso di, più o meno modiche, quantità di hashish, ...Sorpreso dalla Polizia Locale di Inveruno un istruttore di guida “abusivo”. E' stato denunciato a piede libero. Sorpreso istruttore di guida abusivo: enunciato a piede libero Durante un normale serviz ...