Sophie Codegoni mostra su Instagram la sua acne senza filtri

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano non fanno più coppia fissa ormai da qualche mese. La loro separazione è stata molto burrascosa perché lei ... (leggo)

Per Sophie Codegoni è arrivata la svolta più importante della sua vita . L’annuncio è arrivato dalla stessa ex concorrente del Grande Fratello Vip, ... (caffeinamagazine)

Soleil Sorge e Sophie Codegoni hanno ricominciato a pizzicarsi sui social : ecco per quale motivo Soleil Sorge e Sophie Codegoni sono tornate a ... (361magazine)

Soleil Sorge e Sophie Codegoni hanno ricominciato a pizzicarsi sui social : ecco per quale motivo Soleil Sorge e Sophie Codegoni sono tornate a ... (gossipitalia.news)

Momento dedicato al body positivity per Sophie Codegoni che si è mostrata su Instagram senza filtri e alle prese con delle irritazioni.Sophie Codegoni ha sempre parlato molto apertamente con i suoi follower su Instagram dei problemini alla pelle avuti in età adolescenziale quando ha sofferto di acne. L'influencer ...Volano frecciatine, ancora, tra Soleil Sorge e Sophie Codegoni. Le due ex amiche si sono "dichiarate guerra" qualche anno fa, dopo una presunta lite sulle loro rispettive linee di costumi da bagno che ...