“Sono un pericolo per la salute” | il sindaco di New York dichiara guerra ai social network

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Guardarsi attorno in metropolitana e non vedere neanche un volto. O meglio: vederlo, sì, ma rivolto verso il basso, con il naso illuminato dalla luce di uno smartphone. Cosa c’è di più conai tempi? Del resto l’uso e l’abuso dei dispositivi elettronici è sotto gli occhi. E i, utilizzati da 4,76 miliardi di persone in tutto il mondo, secondo i dati raccolti da Blacklemon nel 2023,da molti considerati i principali responsabili di questo uso spasmodico. Così Eric Leroy Adams, ilNew, ha deciso dire loro, paragonandone i rischi e gli effetti a quelli di sigarette e pistole. Nel suo annuale discorso sullo State of the City, ilAdams si è detto preoccupato soprattutto per la ...

New York si posiziona come la prima grande città americana, e forse mondiale, a etichettare i social media come “una tossina ambientale” pericolosa per la salute pubblica. Il sindaco Eric Adams, nel ...sono intervenuti nella mattinata in piazza Aldo Moro in quel di Novoli per mettere in sicurezza la facciata e l’ingresso della chiesa parrocchiale di Sant’Andrea Apostolo interessata dal pericolo di ...Josef Fritzl, l’uomo che per 24 anni ha segregato in cantina la figlia e con lei ha avuto 7 figli, sarà trasferito dalla detenzione psichiatrica a una prigione, con la possibilità di essere spostato i ...