Sono 28mila in tutto il mondo | circa 800 gli italiani e 162 i toscani

(Di giovedì 25 gennaio 2024) FIRENZE Elia Dalla Costa era alto e magro. La sua fisionomia sembrava ricordare quella di Mago Merlino e ciò che ha fatto e contribuito a fare è stata più di una magia. Il suo ministero era misericordioso e attento alle necessità dei poveri e dei maltrattati. Era una figura quasi ascetica; un importante vescovo italiano in quel periodo oscuro e controverso, tanto che nell’ultimo periodo del pontificato di Papa Pio XI si era parlato di lui come di un papabile. Intanto, in quel tempo di ingiustizie e violenze, aveva ben scelto da che parte stare: con la sua tenacia e l’intesa con Giorgio Nissim di Delasem (che dall’arrivo dei tedeschi in Italia era entrata in clandestinità) fu parte attiva nella sensibilizzazione del clero fiorentino, contribuendo a salvare centinaia di ebrei. Non c’era nel cardinale asceta nessuna particolare convinzione politica, ma soltanto un’adesione ...