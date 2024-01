Sondaggi politici elezioni europee 2024 | con Schlein il pd prende meno voti | non la sopporta già più nessuno

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Ove mai i meme fossero il termometro delle preferenze, la Segretaria del PD potrebbe candidarsi a Presidente degli Stati Uniti, certa di vincere a mani basse. La più iconica protagonista dell'ironia social non ne ingrana una a livello politico, c'é da farsene una ragione. Senza un programma comprens

I Sondaggi politici vedono un miglioramento del Pd, e anche un cedimento (piccolo) di Giorgia Meloni e Matteo Salvini La battaglia per le europee ... (cityrumors)

M5S stabile, Lega giù e sale Forza Italia Fratelli d'Italia e il Pd calano, come la Lega. Il Movimento 5 Stelle rimane fermo e solo Forza Italia ... (sbircialanotizia)

In vista della giornata della Memoria, ricordando come atto dovuto ogni iniziativa di attualizzazione del sacrificio dei deportati montelupini nei campi ...Milano, 25 gen. (askanews) - Ci sono chiaramente più elettori indecisi che mai ora in Finlandia, mentre la democrazia liberale più orientale ...Washington, 25 gen. (Adnkronos) - Più di un americano su tre ritiene che Israele stia portando avanti un genocidio contro i palestinesi. Secondo l’ultimo sondaggio di Economist/YouGov, la pensa così i ...