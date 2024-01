Sondaggi | Giorgia Meloni traballa | le opposizioni riprendono slancio

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 25 gennaio 2024) La recente Supermedia dei, effettuata da YouTrend/Agi, ha rivelato alcuni interessanti cambiamenti nel panorama politico italiano. Secondo i dati, aggiornati al 25 gennaio e che includonorealizzati tra il 10 e il 24 gennaio, sembra esserci una leggera ripresa per le, mentre i partiti di maggioranza mostrano una stabilità o una lievissima flessione. In particolare, il Partito Democratico (PD) e il Movimento 5 Stelle (M5S) hanno entrambi registrato una crescita dello 0,2%. Anche il gruppo Verdi/Sinistra ha mostrato un lieve incremento, avvicinandosi al 4% e superando Azione. Italia Viva, a sua volta, ha registrato un aumento dello 0,1%. Al contrario, i partiti più centristi, come Azione e +Europa, hanno subito una certa flessione, che potrebbe essere attribuita all’inasprimento del confronto politico ...