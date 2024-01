Solo Emilio Sanchez crede in Sinner Per molti allenatori Djokovic è imbattibile l’Equipe

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Questa notte ci sarà la semifinale degli Australian Open tra Novake Jannik. Il serbo e l’italiano ancora a confronto. Il favorito per la vittoria finale è, maè il peggior avversario possibile per lui. Nonostante questononsia ancora arrivato il momento per Nole di abdicare. Dietro di lui sta crescendo una generazione di giovani tennisti pronto a buttarlo giù dal podio. Ma manca ancora tanto per far sì che questo accada, soprattutto perché nessuno ha la forza mentale del serbo. Il quotidiano francese ha contattato diversi esperti del settore per confermare o smentire la tesi. L’ex allenatore di Serena Williams, Patrick Mouratoglou, è d’accordo con: «Ho scoperto che il gioco di volo di...