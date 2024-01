Sollevamento Pesi | l’Italia agli Europei per conquistare il pass olimpico

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Roma, 25 gennaio 2024 – Ci saranno i punti olimpici in palio per Parigi 2024di. Gli Azzurri sono in corsa per la qualificazione e punteranno alle mede sulle pedane di Sofia. La competizione si svolgerà dal 12 al 20 febbraio.schiera Giulia Imperio, Lucrezia Magistris, Giulia Miserendino, Nino Pizzolato e Mirko Zanni. Il direttore tecnico, Sebastiano Corbu, sarà supportato dai tecnici Pietro Roca, Luigi Grando, Matteo Orecchini e Alessandro Spinelli. Sergio Massidda ha un ottimo piazzamento nel Ranking in vista dela cinque cerchi. Gareggerà insolitamente nella 67 kg (non olimpica), per evitare di sottoporre il suo corpo allo sforzo del calo peso. Ci saranno anche Celina Delia, Genna Romida Toko Kegne ed Oscar Reyes ...